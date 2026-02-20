Bambuser Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bambuser Registered präsentierte in der am 20.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 3,97 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bambuser Registered ein Ergebnis je Aktie von -4,500 SEK vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,88 Prozent auf 20,4 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -16,050 SEK. Im Vorjahr waren -15,900 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 19,35 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 83,09 Millionen SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 103,02 Millionen SEK umgesetzt.

