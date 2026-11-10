Banca Profilo SPA Az nominativa Reverse Split: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Banca Profilo SPA Az nominativa Reverse Split hat am 07.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Umsatz lag bei 9,5 Millionen EUR – das entspricht einem Abschlag von 63,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 26,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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