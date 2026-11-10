Banca Profilo SPA Az nominativa Reverse Split: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

10.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz lag bei 9,5 Millionen EUR – das entspricht einem Abschlag von 63,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 26,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Banca Profilo SPA Az nominativa Reverse Split hat am 07.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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