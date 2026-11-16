Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia präsentierte Quartalsergebnisse

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15,98 COP. Im Vorjahresviertel hatte Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia 5,45 COP je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.471,24 Milliarden COP vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.038,32 Milliarden COP in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net