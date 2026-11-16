Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia präsentierte Quartalsergebnisse
Werte in diesem Artikel
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15,98 COP. Im Vorjahresviertel hatte Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia 5,45 COP je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.471,24 Milliarden COP vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.038,32 Milliarden COP in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen