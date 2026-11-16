Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,25 Prozent auf 3.471,24 Milliarden COP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.038,32 Milliarden COP in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 15,98 COP eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 5,45 COP je Aktie erzielt worden.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

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