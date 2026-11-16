Banco de Bogota SA gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Banco de Bogota SA hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 667,70 COP eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1098,68 COP je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.148,19 Milliarden COP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.487,29 Milliarden COP ausgewiesen.

Redaktion Finanzen.net