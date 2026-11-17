Banco Invex gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,09 MXN beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,640 MXN je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15,2 Millionen MXN in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Banco Invex einen Umsatz von 12,0 Millionen MXN eingefahren.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,087 MXN gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 1,10 Milliarden MXN ausgegangen.

Redaktion Finanzen.net