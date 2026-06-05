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Banco Monex verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

07.06.26 06:35 Uhr

Banco Monex präsentierte am 05.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 218,65 MXN beziffert. Ein Jahr zuvor waren 269,67 MXN je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 19,55 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,99 Milliarden MXN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,44 Milliarden MXN umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

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