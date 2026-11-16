Banco Popular: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Banco Popular hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 5,52 COP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,40 COP je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.188,81 Milliarden COP umgesetzt, gegenüber 3.865,60 Milliarden COP im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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