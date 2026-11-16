Banco Popular: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.188,81 Milliarden COP umgesetzt, gegenüber 3.865,60 Milliarden COP im Vorjahreszeitraum.

Das EPS wurde auf 5,52 COP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,40 COP je Aktie erzielt worden.

Banco Popular hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Banco Popular

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Banco Popular

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung