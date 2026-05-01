Banco Santander gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

24.07.26 06:35 Uhr

Banco Santander lud am 22.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,37 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,350 CAD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Banco Santander im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 130,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 53,16 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren 23,03 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net