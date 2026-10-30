Banco Santander hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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Banco Santander veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS lag bei 0,37 CAD. Im Vorjahresquartal hatte Banco Santander ebenfalls ein EPS von 0,370 CAD je Aktie vermeldet.
Banco Santander hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 54,60 Milliarden CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 48,18 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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