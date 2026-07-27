DAX 25.612 +0,6%ESt50 6.344 +1,5%MSCI World 4.822 +1,6%Top 10 Crypto 8,50 +2,4%Nas 25.122 +2,8%Bitcoin 55.893 -0,5%Euro 1,1509 -0,1%Öl 87,1 -2,1%Gold 4.075 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Banco Santander startet Offerte für ausstehende Santander-Brasil-Aktien

Werte in diesem Artikel
Aktien
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
12.17 EUR -0.03 EUR -0.28 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Von Elias Schisgall

DOW JONES--Banco Santander will ein Übernahmeangebot für den Kauf der restlichen ausstehenden Aktien ihrer Tochter Santander Brasil starten. Die Tenderangebote in den USA und Brasilien gelten für etwa 10 Prozent des Aktienkapitals von Santander Brasil, teilte Banco Santander mit. Das maximale Gesamtvolumen beider Angebote beträgt rund 1,91 Milliarden Euro.

Werbung

Banco Santander bietet 0,4056 eigene Aktien für jede Einheit oder American Depositary Share (ADS) von Santander Brasil sowie 0,2028 eigene Aktien für jede Stamm- oder Vorzugsaktie von Santander Brasil an. Die Aktien werden je nachdem als ADS oder Brazilian Depositary Receipts geliefert.

Das Angebot entspricht laut Banco Santander einem Aufschlag von 15 Prozent auf den Referenzaktienkurs eines Santander-Brasil-Anteils vom Donnerstag. Es würden maximal etwa 156 Millionen neue Aktien ausgegeben, sollten alle ausstehenden Aktien von Santander Brasil angedient werden.

Das Angebot ist freiwillig und zielt nicht darauf ab, Santander Brasil von der Börse zu nehmen, so Banco Santander. Abhängig vom Ergebnis des Angebots könnten die ADSs von Santander Brasil jedoch von der New Yorker Börse genommen werden.

Werbung

Banco-Santander-CEO Ana Botin, sagte, das Angebot werde sich gewinnsteigernd auf den Gewinn je Aktie auswirken und dabei kapitalneutral bleiben.

"Brasilien ist einer der Kernmärkte von Santander, mit starken langfristigen Fundamentaldaten, einer großen und wachsenden Kundenbasis und bedeutenden Chancen für profitables Wachstum", sagte sie. "Diese Transaktion ist ein weiterer Schritt in unserer Strategie, die Gruppe zu vereinfachen und gleichzeitig unser langfristiges Engagement in Brasilien zu bekräftigen."

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 31, 2026 00:24 ET (04:24 GMT)

Aktuelle Santander Aktie News

Werbung

Santander Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Santander nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
28.07.26 Santander Outperform RBC Capital Markets
27.07.26 Santander Buy Deutsche Bank AG
23.07.26 Santander Buy Deutsche Bank AG
22.07.26 Santander Halten DZ BANK
22.07.26 Santander Buy UBS AG