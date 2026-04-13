Bancorp Southern Indiana veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Bancorp Southern Indiana hat am 12.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 1,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bancorp Southern Indiana einen Umsatz von 7,3 Millionen USD eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 6,13 USD, nach 4,99 USD im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Bancorp Southern Indiana mit einem Umsatz von insgesamt 67,77 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 62,84 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,85 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net