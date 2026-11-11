Bangkok Airways: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

11.11.26 06:35 Uhr

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,54 Milliarden THB in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bangkok Airways einen Umsatz von 5,87 Milliarden THB eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,64 THB eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,500 THB je Aktie erzielt worden.

Bangkok Airways hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

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