Bangkok Expressway and Metro: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Bangkok Expressway and Metro hat am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei 0,21 USD. Im Vorjahresquartal hatte Bangkok Expressway and Metro ebenfalls ein EPS von 0,210 USD je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 122,2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bangkok Expressway and Metro 120,7 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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