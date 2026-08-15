Bangkok Expressway and Metro: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

15.08.26 06:35 Uhr

Das EPS lag bei 0,21 USD. Im Vorjahresquartal hatte Bangkok Expressway and Metro ebenfalls ein EPS von 0,210 USD je Aktie vermeldet.

Bangkok Expressway and Metro hat am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bangkok Expressway and Metro

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bangkok Expressway and Metro

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung