Bangkok Expressway and Metro: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Der Umsatz lag bei 130,1 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 2,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 133,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich auf 0,24 USD gegenüber 0,220 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Bangkok Expressway and Metro hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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