Bangkok Expressway and Metro: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Bangkok Expressway and Metro hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS belief sich auf 0,24 USD gegenüber 0,220 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 130,1 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 2,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 133,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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