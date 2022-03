Bank AIIB stoppt Aktivitäten in Russland

PEKING (dpa-AFX) - Die von China mitbegründete und in Peking ansässige Asiatische Infrastrukturinvestmentbank (AIIB) legt alle Aktivitäten in Bezug auf Russland und Belarus auf Eis. Vor dem Hintergrund des "sich entfaltenden Krieges" in der Ukraine habe das Management beschlossen, "dass alle Aktivitäten in Bezug auf Russland und Belarus ausgesetzt und überprüft werden", hieß es in einer Mitteilung des Instituts am Donnerstag. Die AIIB sei eine multilaterale Organisation in deren Mittelpunkt die "Einhaltung des Völkerrechts" stehe. Neben China ist auch Russland ein Gründungsmitglied der Entwicklungsbank, die als ein pozentieller Rivale der Weltbank angesehen wird. Die AIIB wurde 2016 gegründet und hat nach eigenen Angaben 105 Mitglieder./jpt/DP/stk