Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 712,2 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 3,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 740,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Bank of Africa hat am 23.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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