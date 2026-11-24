Bank of Africa hat am 23.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,15 USD. Im letzten Jahr hatte Bank of Africa einen Gewinn von 0,120 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,80 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 712,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 740,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion Finanzen.net