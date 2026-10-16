Bank of America präsentierte Quartalsergebnisse

16.10.26 06:35 Uhr

Bank of America gab am 14.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,27 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,46 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,02 Prozent auf 66,87 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel hatte Bank of America 67,56 Milliarden CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net