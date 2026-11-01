Bank of Baroda gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

01.11.26 06:35 Uhr

Bank of Baroda hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 13,03 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 9,93 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 457,84 Milliarden INR – ein Plus von 19,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bank of Baroda 384,34 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion Finanzen.net