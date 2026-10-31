Bank of Botetourt Buchanan VA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

31.10.26 06:35 Uhr

Bank of Botetourt Buchanan VA hat am 29.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,95 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bank of Botetourt Buchanan VA ein EPS von 1,40 USD je Aktie vermeldet.

Bank of Botetourt Buchanan VA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,2 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net