Bank of Commerce kündigt Dividende an

Die amerikanische Bank of Commerce Holdings (ISIN: US06424J1034, NASDAQ: BOCH) zahlt ihren Aktionären eine Quartalsdividende von 0,03 US-Dollar aus. Die Auszahlung erfolgt am 13. April 2018 (Record date: 3. April 2018). Auf das Gesamtjahr gerechnet werden aktuell 0,12 US-Dollar bezahlt. Die Dividendenrendite von Bank of Commerce Holdings liegt beim aktuellen Börsenkurs von 11,75 US-Dollar (Stand: 22. März 2018) bei 1,02 Prozent.

Die Bank of Commerce Holdings ist die Holdinggesellschaft der Redding Bank of Commerce. Der Firmensitz befindet sich in Redding, im US-Bundesstaat Kalifornien. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2017, erzielte die Bank of Commerce Holdings einen Umsatz von 12,15 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 10,69 Mio. US-Dollar).

Die Aktie ist an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ notiert und liegt dort seit Jahresbeginn 2018 mit 2,61 Prozent im Plus.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de