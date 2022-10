Bank of England setzt auf Sicherheitsnetz für Märkte

Von Chelsey Dulaney

LONDON (Dow Jones)--Die Bank of England (BoE) hofft, dass ein Sicherheitsnetz in Form von kurzfristigen Finanzspritzen die Märkte stabilisieren wird, wenn sie ihr Notkaufprogramm für Anleihen am Freitag auslaufen lässt. Banker und Anleger sind allerdings skeptisch, ob dies funktionieren wird. Die BoE hatte am Montag, als die Märkte für britische Staatsanleihen ins Wanken gerieten, eine sogenannte temporäre Repo-Fazilität eingeführt.

Anleger befürchten jedoch einen Absturz der Staatsanleihen, wenn die BoE am Freitag ihre Käufe einstellt und damit ein Programm beendet, das sie Ende September nach einem stürmischen Ausverkauf eingeführt hatte. Die Repo-Fazilität soll bis zum 10. November laufen und dazu beitragen, den Übergang abzufedern.

Die Kreditkosten der britischen Regierung sind in den letzten Tagen stark gesunken, da die Regierung von Premierministerin Liz Truss erwägt, Teile eines Steuersenkungsplans zu streichen, der die Märkte verschreckt hat. Am Freitag fiel die Rendite zehnjähriger britischer Staatsanleihen (Gilt) weiter und sank unter 4 Prozent. Die Renditen fallen, wenn die Anleihekurse steigen, was die Märkte entlastet.

Dennoch sind die Märkte auf mehr Volatilität gefasst, da sie auf Nachrichten über eine mögliche Kehrtwende der britischen Politik und die Auswirkungen des Ausstiegs der Zentralbank aus dem Markt warten.

Der Repo- oder Rückkaufmarkt ist eine wichtige Liquiditätsquelle für die globalen Märkte, die es Anlegern und Unternehmen auf der ganzen Welt ermöglicht, sich mit Wertpapieren, die sie als Sicherheiten besitzen - in der Regel Staatsanleihen - schnell Geld zu leihen. Die neue Fazilität der Bank of England erweitert die Vermögenswerte, die Banken als Sicherheiten für die Kredite verwenden können, einschließlich Unternehmensanleihen.

Die BoE hofft, dass die Lockerung der Sicherheitsbestimmungen für Banken es einfacher machen wird, die Pensionsfonds des Landes zu unterstützen, die in einem Wettlauf um Barmittel stehen, um Nachschussforderungen nachzukommen.

