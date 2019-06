Bank of Japan behält ultralockeren geldpolitischen Kurs bei

Die Bank of Japan (BoJ) hält an ihrem Kurs der ultralockeren Geldpolitik fest und hat die Absicht bekräftigt, die Zinsen bis mindestens etwa im Frühjahr 2020 sehr niedrig zu halten. Wie die japanische Notenbank im Anschluss an die Sitzung des geldpolitischen Rats mitteilte, liegt das Ziel für den kurzfristigen Zinssatz unverändert bei minus 0,1 Prozent. Die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen soll weiter um 0 Prozent gehalten werden.

Die BoJ machte keine Aussagen zu einer möglichen monetären Lockerung, in einer Woche in der sowohl die US-Notenbank (Fed) wie auch die Europäische Zentralbank die Möglichkeit einer baldigen Lockerung thematisierten. Die Fed hatte am Mittwochabend die Tür für Leitzinssenkungen später im Jahr weiter geöffnet, beließ es aber beim derzeitigen Zinsniveau. Sie machte deutlich, dass sie zu Zinssenkungen bereit sei, sollte der Wirtschaftsaufschwung tatsächlich ernsthaft in Gefahr geraten.

Die BoJ hielt an ihrer Einschätzung zur Lage der Binnenwirtschaft auf ihrer Sitzung fest und sagte, dass sie "in einem moderaten Expansionstrend" sei, während Export und Produktion allerdings "eine gewisse Schwäche gezeigt hätten".

Dow Jones