Bank of Jiangsu hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

31.10.26 06:35 Uhr

Bank of Jiangsu ließ sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bank of Jiangsu die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,60 CNY. Im letzten Jahr hatte Bank of Jiangsu einen Gewinn von 0,550 CNY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Bank of Jiangsu im vergangenen Quartal 44,37 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bank of Jiangsu 42,84 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion Finanzen.net