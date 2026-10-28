Bank Of Maharashtra stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Bank Of Maharashtra lud am 26.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 2,78 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bank Of Maharashtra 2,17 INR je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal hat Bank Of Maharashtra mit einem Umsatz von insgesamt 97,36 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79,74 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 22,09 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.net
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