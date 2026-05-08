Bank of Sharjah Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

18.07.26 06:35 Uhr

Der Umsatz wurde auf 731,6 Millionen AED beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 681,5 Millionen AED umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 AED. Im Vorjahresviertel waren 0,050 AED je Aktie erzielt worden.

Bank of Sharjah Registered präsentierte am 16.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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