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Bank of Sharjah Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

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Bank of Sharjah Registered präsentierte am 16.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 AED. Im Vorjahresviertel waren 0,050 AED je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 731,6 Millionen AED beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 681,5 Millionen AED umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net

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