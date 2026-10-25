Bank of Sharjah Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher
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Bank of Sharjah Registered hat am 22.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,07 AED beziffert, während im Vorjahresquartal 0,060 AED je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite standen 747,4 Millionen AED in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 693,7 Millionen AED umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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