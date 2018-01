Bank of the Ozarks steigert Dividende

Die Bank of the Ozarks Inc. (ISIN: US0639041062, NASDAQ: OZRK) erhöht die Quartalsdividende um 2,7 Prozent auf 0,19 US-Dollar je Aktie. Im Vorquartal wurden 0,185 US-Dollar ausgeschüttet. Auf das Jahr hochgerechnet werden zukünftig 0,76 US-Dollar ausbezahlt.

Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Kursniveau von 48,62 US-Dollar (Stand: 3. Januar 2018) 1,52 Prozent. Investoren der Bank of the Ozarks erhalten die nächste Auszahlung am 26. Januar 2018 (Record date: 19. Januar 2018).

Die Bank of the Ozarks mit Firmensitz in Little Rock, im US-Bundesstaat Arkansas, hebt ihre Quartalsdividende bereits seit 30 Quartalen in Folge an.

Das Institut betreibt 251 Zweigstellen in Arkansas, Texas, Georgia, Florida, South Carolina, North Carolina und Alabama. Die Aktie ist an der NASDAQ notiert und liegt dort seit Jahresbeginn 2018 mit 0,35 Prozent im Plus.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de