Bank Saint-Petersburg PJSC Pref Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

12.07.26 06:35 Uhr

Bank Saint-Petersburg PJSC Pref Registered hat sich am 10.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,370 USD je Aktie erzielt worden.

Bank Saint-Petersburg PJSC Pref Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 646,8 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 593,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net