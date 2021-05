Banken benennen acht Handlungsfelder für neue Bundesregierung

GO

Heute im Fokus

DAX zieht an -- Deutsche Post nach starkem Quartal optimistischer -- Nissan verkauft Daimler-Anteile für Milliardenerlös -- Siemens Energy, METRO, PUMA, adidas, Lyft im Fokus

Woowa-Alteigentümer machen bei Delivery Hero Kasse. Zwölf Prozent Gehaltserhöhung für Allianz-Chef Bäte. HUGO BOSS erzielt operativen Gewinn im ersten Quartal. Ex-Wirecard-Chef Braun will nichts von Betrügereien gewusst haben. Stellantis steigert Umsatz in Q1. Corona setzt Vestas zu. Novo Nordisk erhöht Jahresprognose und weitet Aktienrückkauf aus. Vergütung der DAX-Aufsichtsratschefs in Corona-Krise gesunken.