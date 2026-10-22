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Banken-Bilanz

Aktie mit leichtem Plus: Barclays steigert Gewinn im dritten Quartal – Investmentbank enttäuscht

Aktie mit leichtem Plus: Barclays steigert Gewinn im dritten Quartal – Investmentbank enttäuscht

Barclays legt im dritten Quartal beim Gewinn zu, bleibt mit einigen Geschäftszahlen aber hinter den Erwartungen zurück. Der Bankchef setzt zugleich ein Signal für die kommenden Jahre.

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Barclays plc
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LONDON (dpa-AFX) - Die britische Bank Barclays will infolge der verstärkten Einführung Künstlicher Intelligenz 5.000 Arbeitsplätze streichen. Das Geldhaus erklärte die Pläne mit der Senkung der Kosten. 1.000 Jobs seien schon abgebaut, der Rest solle bis Ende 2026 folgen. Betroffen wären rund fünf Prozent der Arbeitsplätze bei der Bank. Zugleich meldete Barclays am Donnerstag einen Gewinnanstieg im dritten Quartal, verfehlte jedoch teilweise die Erwartungen von Analysten. Für die Barclays-Aktie ging es in London gegen Mittag um 0,4 Prozent aufwärts.

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Gewinn steigt, Erwartungen teilweise verfehlt

Im dritten Quartal bescherten höhere Erträge in mehreren Sparten der Barclays Bank mehr Gewinn. Mit 1,65 Milliarden britischen Pfund (knapp 2 Mrd Euro) entfiel auf die Aktionäre ein um 13 Prozent höherer Überschuss als ein Jahr zuvor. Allerdings schnitt die Bank bei Erträgen und Vorsteuergewinn schlechter ab als von Experten im Schnitt erwartet. Auch die besonders beäugte Investmentbank des Hauses verfehlte mit ihren Erträgen die Erwartungen.

Vermögensverwaltung und britisches Kundengeschäft legen zu

Im dritten Quartal steigerte Barclays die gesamten Erträge um drei Prozent auf knapp 7,4 Milliarden Pfund. Besonders die Vermögensverwaltung für reiche Kunden sowie das Geschäft mit Privat- und Unternehmenskunden in Großbritannien legten zu. In der Investmentbank und dem Privatkundengeschäft in den USA stagnierten die Erträge hingegen etwa. Allerdings legte Barclays insgesamt weniger Geld für drohende Kreditausfälle zurück, was dem Gewinn zugute kam.

Aktienrückkauf über 500 Millionen Pfund

Bankchef C. S. Venkatakrishnan sieht die Bank damit auf gutem Weg zu ihren Zielen für die Jahre 2026 bis 2028. Zudem kündigte er einen Aktienrückkauf über eine halbe Milliarde Pfund an.

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Die Barclays-Aktie gewinnt an der Börse in London zeitweise 0,12 Prozent auf 420 Pence.

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: chrisdorney / Shutterstock.com, Tupungato / Shutterstock.com

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11:06 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Barclays Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.09.26 Barclays Buy UBS AG
15.09.26 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.

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