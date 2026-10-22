Aktie mit Verlusten: Barclays steigert Gewinn im dritten Quartal – Investmentbank enttäuscht

Banken-Bilanz

22.10.26 09:28 Uhr

Barclays legt im dritten Quartal beim Gewinn zu, bleibt mit einigen Geschäftszahlen aber hinter den Erwartungen zurück. Der Bankchef setzt zugleich ein Signal für die kommenden Jahre.

Höhere Erträge in mehreren Sparten haben der britischen Bank Barclays im dritten Quartal mehr Gewinn beschert. Mit 1,65 Milliarden britischen Pfund (knapp 2 Mrd Euro) entfiel auf die Aktionäre 13 Prozent mehr Gewinn als ein Jahr zuvor, wie das Geldhaus am Donnerstag in London mitteilte. Analysten hatten sich jedoch noch höhere Erträge und vor Steuern auch mehr Gewinn ausgerechnet. Auch die besonders beäugte Investmentbank des Hauses verfehlte mit ihren Erträgen die Erwartungen von Experten. Bankchef C. S. Venkatakrishnan kündigte nun einen Aktienrückkauf über eine halbe Milliarde Pfund an.

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Barclays steigert Erträge im dritten Quartal

Im dritten Quartal steigerte Barclays die gesamten Erträge um drei Prozent auf knapp 7,4 Milliarden Pfund. Besonders die Vermögensverwaltung für reiche Kunden sowie das Geschäft mit Privat- und Unternehmenskunden in Großbritannien legten zu. In der Investmentbank und dem Privatkundengeschäft in den USA stagnierten die Erträge hingegen etwa. Allerdings legte Barclays insgesamt weniger Geld für drohende Kreditausfälle zurück, was dem Gewinn zugute kam.

Barclays hält an Zielen bis 2028 fest

Venkatakrishnan sieht die Bank damit auf gutem Weg zu ihren Zielen für die Jahre 2026 bis 2028.

Die Barclays-Aktie verliert an der Börse in London zeitweise 2,48 Prozent auf 409 Pence.

LONDON (dpa-AFX)