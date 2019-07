Banken droht milliardenschwere Klagen wegen Devisenmanipulation

Von Nell Mackenzie

LONDON (Dow Jones)--Führenden Banken drohen wegen möglicher Manipulationen am Devisenmarkt nun auch in Großbritannien hohe Forderungen. Dort haben Investoren eine Sammelklage gegen Barclays, Citigroup, JP Morgan, Royal Bank of Scotland und UBS im Volumen von 1 Milliarde Pfund eingereicht.

Sie kommt rund einen Monat nachdem die EU-Kommission einige der Banken mit einer Buße von gut 1 Milliarde Euro wegen Manipulationen am Devisenmarkt in den Jahren 2007 bis 2013 belegt hatte.

Die neue Klage der Investoren, darunter auch Pensionsfonds, wurde beim Londoner Competition Appeal Tribunal von der US-Kanzlei Scott+Scott eingereicht.

Die Kanzlei hatte vor zwei Jahren eine ähnliche Sammelklage über 2,3 Milliarden US-Dollar begleitet.

Zuvor hatte Reuters über die neue Klage berichtet. Barclays, Citi, JP Morgan und RBS wollten keinen Kommentar abgeben. Von UBS lag bei Veröffentlichung des Berichts noch keine Stellungnahme vor.

