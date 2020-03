Banken fordern Erleichterungen wegen Corona-Krise - Spitzentreffen am Freitag

Frankfurt (Reuters) - Der Bankenverband BdB fordert wegen der sich ausweitenden Coronavirus-Krise umfassende Erleichterungen für die Banken.

Die Regulierung solle durch gezielte Maßnahmen so angepasst werden, dass Banken auch weiterhin Unternehmen effektiv helfen und mit Liquidität versorgen könnten, forderte der Präsident des Privatbankenverbands BdB, Hans-Walter Peters, am Mittwoch. Insidern zufolge soll es dazu am Freitag im Finanzministerium ein Spitzentreffen mit Bankenvertretern geben. Vom Finanzministerium war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Aufgrund der sich weiter verschärfenden Virus-Krise sei zu erwarten, dass Kreditlinien von den Unternehmen voll gezogen werden und sich Zahlungsrückstände deutlich erhöhen, erklärte Peters. Er forderte für Banken deshalb unter anderem eine flexiblere Handhabung der Bilanzierungsregeln zur Risikovorsorge (IFRS 9). Auch die von den Regulierern geforderten Kapitalaufschläge für die Geldhäuser sollten gesenkt werden. Zugleich versuchte er Sorgen vor einer neuen Bankenkrise zu zerstreuen. "Die Folgen der Krise treffen in erster Linie die Kunden und nicht die Banken", betonte Peters.

Insidern zufolge findet am Freitag ein Treffen im Finanzministerium mit Spitzenvertretern der Banken statt. Daran sollten unter anderem Vertreter von Deutscher Bank, Commerzbank, der HVB-Mutter Unicredit und mehrere Bankenverbände teilnehmen, sagte einer der Insider. Vom Finanzministerium war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Die Banken lehnten eine Stellungnahme ab oder waren zunächst nicht erreichbar. Zuerst hatte das "Handelsblatt" über das Spitzentreffen berichtet.