Banken fragen 0,052 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

DOW JONES Dow Jones--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 6,520 Milliarden Euro nach 6,468 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,15 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 36 (Vorwoche: 33) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,052 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 13. August valutiert und ist am 20. August fällig.

August 12, 2025 05:36 ET (09:36 GMT)