Banken fragen 0,053 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX fällt zurück -- Asiens Börsen legten zu -- Daimler verkauft in Q3 mehr -- Deutsche Bank liebäugelt mit Fusionsplänen -- Schaeffler platziert Anleihen -- Software, PUMA AG im Fokus

Zulassungsprozess für Corona-Impfstoff von BioNTech startet. Google greift Microsoft mit 'Workspace' an. Erneut großer Auftrag für Nordex in den USA. Allianz Leben schafft bei Neuverträgen 100-Prozent-Beitragsgarantie ab. Zweiter Tag im AUDI-Prozess begonnen - Verteidiger am Zug. Lagarde: EZB zu neuem Stimulus bereit. Jefferies zählt Covestro zu 'Quarterly Best Ideas'.