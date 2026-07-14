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Banken fragen 0,156 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 12,655 Milliarden Euro nach 12,499 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,40 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 69 (Vorwoche: 74) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,156 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 15. Juli valutiert und ist am 22. Juli fällig.

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Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 14, 2026 05:35 ET (09:35 GMT)

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