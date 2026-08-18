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Banken fragen 0,215 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 16,709 Milliarden Euro nach 16,494 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,40 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 68 (Vorwoche: 71) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,215 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 19. August valutiert und ist am 26. August fällig.

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Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 18, 2026 05:35 ET (09:35 GMT)

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