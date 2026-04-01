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Banken fragen 0,225 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

14.04.26 11:43 Uhr

DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 12,120 Milliarden Euro nach 11,895 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,15 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 73 (Vorwoche: 51) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,225 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 15. April valutiert und ist am 22. April fällig.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/rio

(END) Dow Jones Newswires

April 14, 2026 05:44 ET (09:44 GMT)