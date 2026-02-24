DAX25.003 ±0,0%Est506.120 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1800 -3,8%Nas22.627 -1,1%Bitcoin53.729 -1,9%Euro1,1777 -0,1%Öl71,36 -0,2%Gold5.161 -1,3%
Banken fragen 0,395 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

24.02.26 11:41 Uhr

DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 12,827 Milliarden Euro nach 12,432 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,15 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 64 (Vorwoche: 54) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,395 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 25. Februar valutiert und ist am 4. März fällig.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/brb

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2026 05:42 ET (10:42 GMT)