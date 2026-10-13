Banken fragen 0,426 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach
DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 18,51 Milliarden Euro nach 18,084 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,65 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 93 (Vorwoche: 90) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,426 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 14. Oktober 2026 valutiert und ist am 21. Oktober fällig.
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(END) Dow Jones Newswires
October 13, 2026 05:46 ET (09:46 GMT)