DAX24.590 +1,2%Est505.884 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8000 -1,1%Nas26.091 -0,5%Bitcoin66.040 +0,1%Euro1,1624 -0,3%Öl109,9 +0,2%Gold4.541 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Allianz 840400 RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnungsschimmer im Nahost-Konflikt: DAX deutlich höher -- Asiens Börsen uneinheitlich -- OHB: Neue Verteidigungsallianz -- POET, Kongsberg, Rheinmetall, RENK, Micron, AIXTRON, DroneShield im Fokus
Top News
Micron-Aktie unter Druck: Western Digital verschärft Wettbewerb Micron-Aktie unter Druck: Western Digital verschärft Wettbewerb
Ausblick: NVIDIA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal - Diese Analystenerwartungen gilt es zu schlagen Ausblick: NVIDIA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal - Diese Analystenerwartungen gilt es zu schlagen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Banken fragen 0,642 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

19.05.26 11:48 Uhr

DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 13,810 Milliarden Euro nach 13,168 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,15 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 81 (Vorwoche: 72) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,642 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 20. Mai valutiert und ist am 27. Mai fällig.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/uxd

(END) Dow Jones Newswires

May 19, 2026 05:48 ET (09:48 GMT)