Banken fragen 0,961 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 10,228 Milliarden Euro nach 9,267 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,15 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 55 (Vorwoche: 44) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,961 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 11. März valutiert und ist am 18. März fällig.

March 10, 2026 06:42 ET (10:42 GMT)