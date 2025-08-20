DAX24.391 +0,3%ESt505.472 +0,7%Top 10 Crypto16,00 +0,4%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.906 -0,8%Euro1,1682 +0,2%Öl65,98 -0,7%Gold3.344 +0,4%
Banken fragen 1,325 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

19.08.25 11:34 Uhr

DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 7,845 Milliarden Euro nach 6,52 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,15 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 42 (Vorwoche: 36) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 1,325 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 20. August valutiert und ist am 27. August fällig.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2025 05:34 ET (09:34 GMT)