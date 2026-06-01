Banken fragen 2,456 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach
22.06.26 11:33 Uhr
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Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 18,183 Milliarden Euro nach 15,727 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,4 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 61 (Vorwoche: 77) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 2,456 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 24. Juni valutiert und ist am 1. Juli fällig.
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June 22, 2026 05:34 ET (09:34 GMT)