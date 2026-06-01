Banken fragen 2,817 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 15,727 Milliarden Euro nach 12,910 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,40 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 77 (Vorwoche: 59) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 2,817 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 17. Juni valutiert und ist am 24. Juni fällig.

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June 16, 2026 05:37 ET (09:37 GMT)