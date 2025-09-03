DAX23.763 -1,1%ESt505.340 -0,5%Top 10 Crypto15,66 +2,7%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.900 +1,9%Euro1,1629 -0,7%Öl69,29 +1,7%Gold3.477 ±0,0%
Banken fragen 2,827 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach

02.09.25 11:39 Uhr

DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 7,288 Milliarden Euro nach 10,115 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,15 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 41 (Vorwoche: 51) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 2,827 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 3. September valutiert und ist am 10. September fällig.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 02, 2025 05:39 ET (09:39 GMT)