Banken fragen 3,113 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach

DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 11,823 Milliarden Euro nach 14,936 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,15 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 58 (Vorwoche: 66) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 3,113 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 3. Juni valutiert und ist am 10. Juni fällig.

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June 02, 2026 05:36 ET (09:36 GMT)