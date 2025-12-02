Banken fragen 3,152 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach

DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 8,916 Milliarden Euro nach 12,068 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,15 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 45 (Vorwoche: 62) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 3,152 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 3. Dezember valutiert und ist am 10. Dezember fällig.

December 02, 2025 05:49 ET (10:49 GMT)